Главного архитектора Ростова вновь оставили в СИЗО

Posted 22 мая 2019, 08:56
Published 22 мая 2019, 08:56
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Илюгин был задержан в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014–2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух домов. Строения позже были признаны не соответствующими нормам.
Обвиняемому по статьям УК «Превышение должностных полномочий» и «Халатность» грозит до десяти лет колонии.
«Арест Илюгина судья продлил до 23 июня. Следствие по делу продолжается», — отметила Водяник.
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