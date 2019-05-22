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Posted 22 мая 2019, 08:56

Published 22 мая 2019, 08:56

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Главного архитектора Ростова вновь оставили в СИЗО

22 мая 2019, 08:56
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Новости Ростова
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшего главного архитектора города Романа Илюгина, сообщила RostovGazeta адвокат обвиняемого Екатерина Водяник.

Илюгин был задержан в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014–2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух домов. Строения позже были признаны не соответствующими нормам.

Обвиняемому по статьям УК «Превышение должностных полномочий» и «Халатность» грозит до десяти лет колонии.

«Арест Илюгина судья продлил до 23 июня. Следствие по делу продолжается», — отметила Водяник.

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