Главного архитектора Ростова вновь оставили в СИЗО

Илюгин был задержан в феврале по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014–2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух домов. Строения позже были признаны не соответствующими нормам.