Виктория Лопырева не послушала подписчиков и отправилась на кинофестиваль в Каннах

Posted 22 мая 2019, 19:58
Published 22 мая 2019, 19:58
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
За несколько часов до мероприятия Виктория попросила совета у подписчиков, поскольку не могла решить, ехать ли ей на Каннский кинофестиваль.
Девушка сообщила, что уже подготовила наряды и забронировала стилистов, но ей очень сложно оставить на три дня своего трехмесячного сына Марка-Леонеля.
«А вы поедете на бал? Я дома всех замучила вопросом ехать ли мне в Канны или нет?», — написала Виктория. А также спросила совета у фолловеров, предложив им три варианта ответа — полететь в Канны без ребенка, отправиться на кинофестиваль с сыном или остаться в Майами с семьей.
Впрочем, мнения подписчиков разделились. «Канны и балы повторяются из года в год, а сын растет, и этого времени уже не вернешь», — прокомментировала пост одна из девушек, ее поддержали многие фолловеры, ведь малыш находится на грудном вскармливании. Другие же подписчики посоветовали звезде взять ребенка с собой: «С ребёнком! Это ж не проблема! С ним вообще хоть в кругосветку», — написала одна из пользователей соцсети.
Но, судя по опубликованным в историях видео, блондинка все же решила выйти в свет. Для этого она выбрала белое платье, напоминающее свадебное. Взяла ли молодая мать сына с собой, неизвестно.
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