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Posted 22 мая 2019, 19:58

Published 22 мая 2019, 19:58

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Виктория Лопырева не послушала подписчиков и отправилась на кинофестиваль в Каннах

22 мая 2019, 19:58
Известная уроженка Ростова-на-Дону, модель Виктория Лопырева отправилась в Канны и появимлась на дорожке кинофестиваля, вопреки советам подписчиков, видео с мероприятия она опубликовала в историях своем Instagram.

За несколько часов до мероприятия Виктория попросила совета у подписчиков, поскольку не могла решить, ехать ли ей на Каннский кинофестиваль.

Девушка сообщила, что уже подготовила наряды и забронировала стилистов, но ей очень сложно оставить на три дня своего трехмесячного сына Марка-Леонеля.

«А вы поедете на бал? Я дома всех замучила вопросом ехать ли мне в Канны или нет?», — написала Виктория. А также спросила совета у фолловеров, предложив им три варианта ответа — полететь в Канны без ребенка, отправиться на кинофестиваль с сыном или остаться в Майами с семьей.

Впрочем, мнения подписчиков разделились. «Канны и балы повторяются из года в год, а сын растет, и этого времени уже не вернешь», — прокомментировала пост одна из девушек, ее поддержали многие фолловеры, ведь малыш находится на грудном вскармливании. Другие же подписчики посоветовали звезде взять ребенка с собой: «С ребёнком! Это ж не проблема! С ним вообще хоть в кругосветку», — написала одна из пользователей соцсети.

Но, судя по опубликованным в историях видео, блондинка все же решила выйти в свет. Для этого она выбрала белое платье, напоминающее свадебное. Взяла ли молодая мать сына с собой, неизвестно.

#Общество#Новости
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