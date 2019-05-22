Виктория Лопырева не послушала подписчиков и отправилась на кинофестиваль в Каннах

Впрочем, мнения подписчиков разделились. «Канны и балы повторяются из года в год, а сын растет, и этого времени уже не вернешь», — прокомментировала пост одна из девушек, ее поддержали многие фолловеры, ведь малыш находится на грудном вскармливании. Другие же подписчики посоветовали звезде взять ребенка с собой: «С ребёнком! Это ж не проблема! С ним вообще хоть в кругосветку», — написала одна из пользователей соцсети.