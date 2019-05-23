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Posted 23 мая 2019, 12:22

Published 23 мая 2019, 12:22

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

В апреле 2019 года российские банки выдали на 13 процентов больше кредитов

23 мая 2019, 12:22
В пресс-службе объединенного кредитного бюро сообщили о том, что российские банки в апреле 2019 года выдали на 13 процентов больше кредитов, нежели за тот же месяц 2018 года.

Всего за указанный месяц российские банки выдали 3,28 млн новых кредитов, а их совокупный объём составил более 786,92 млрд рублей. Об этом 23 мая сообщило Агентство RNS.

Лидером по росту объемов кредитования стало направление кредитных карт. В годовом отношении наблюдается рост количества кредитных карт на 16 процентов, а кредитных лимитов на 34 процента.

Примечательно, что в сегменте ипотечного кредитования наблюдается отрицательная тенденция.

#Экономика#Новости
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