В апреле 2019 года российские банки выдали на 13 процентов больше кредитов

Posted 23 мая 2019, 12:22
Published 23 мая 2019, 12:22
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
Всего за указанный месяц российские банки выдали 3,28 млн новых кредитов, а их совокупный объём составил более 786,92 млрд рублей. Об этом 23 мая сообщило Агентство RNS.
Лидером по росту объемов кредитования стало направление кредитных карт. В годовом отношении наблюдается рост количества кредитных карт на 16 процентов, а кредитных лимитов на 34 процента.
Примечательно, что в сегменте ипотечного кредитования наблюдается отрицательная тенденция.