На пять часов по техпричинам задержался вылет SSJ 100 из Уфы в Ростов

Ранее сообщалось, что у базового авиаперевозчика ростовского аэропорта «Азимут» образовалась задолженность в размере 612 миллионов рублей по договору лизинга восьми самолетов Sukhoi Superjet 100. При этом авиаперевозчик не оплачивал аренду четырех лайнеров с сентября 2018 года, еще за четыре самолета — с января 2019 года.