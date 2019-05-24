На пять часов по техпричинам задержался вылет SSJ 100 из Уфы в Ростов

Рейс А4-222 Уфа — Ростов-на-Дону был назначен на 6.15 по местному времени, однако самолет отправился только в 11.15.
По информации СМИ, задержка в пять часов произошла из-за технических причин.
Ранее сообщалось, что у базового авиаперевозчика ростовского аэропорта «Азимут» образовалась задолженность в размере 612 миллионов рублей по договору лизинга восьми самолетов Sukhoi Superjet 100. При этом авиаперевозчик не оплачивал аренду четырех лайнеров с сентября 2018 года, еще за четыре самолета — с января 2019 года.
АО «Авиакомпания «Азимут» была зарегистрирована в 2014 году и является базовым перевозчиком аэропорта Платов. По итогам 2017 года выручка компании от продажи составила 252,6 миллиона рублей, убыток — 164,4 тысячи рублей. Авиакомпания выполняет рейсы на лайнерах SSJ-100.
Напомним, что самолет SSJ-100 «Аэрофлота» сгорел в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. У лайнеров регулярно возникают неполадки, что приводит к задержкам и отмене рейсов.