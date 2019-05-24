Объем розничного кредитного портфеля Альфа-Банка увеличился на 70%

Общий объем потребительских кредитов, оформленных в банке, составляет примерно 270 миллиардов рублей, что демонстрирует увеличение, по состоянию за первый квартал, на 68%. Вместе с тем, кредитный портфель по ипотеке — 45 миллиардов рублей. Число оборотных кредитных карт, на 1 апреля 2019 года превышает 5 миллионов штук. Наиболее востребована карта «100 дней без %».