Объем розничного кредитного портфеля Альфа-Банка увеличился на 70%

Так, кредитный портфель Альфа-Банка, на 1 апреля 2019 года достиг 441 миллиарда рублей. В банке свыше 40% клиентов имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит, сообщает Newsnn.ru.
Общий объем потребительских кредитов, оформленных в банке, составляет примерно 270 миллиардов рублей, что демонстрирует увеличение, по состоянию за первый квартал, на 68%. Вместе с тем, кредитный портфель по ипотеке — 45 миллиардов рублей. Число оборотных кредитных карт, на 1 апреля 2019 года превышает 5 миллионов штук. Наиболее востребована карта «100 дней без %».
Отмечается, что руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач акцентировал внимание на наращивании темпов кредитования физических лиц. Ежемесячно можно отследить стабильный положительный результат, и в 2019 году банк рассчитывает существенно повысить кредитный портфель. Таким образом будет занято около 4% рыночной доли.