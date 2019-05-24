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Объем розничного кредитного портфеля Альфа-Банка увеличился на 70%

24 мая 2019, 09:53
Фото: pxhere.com
Альфа-Банк взял курс на активное увеличение розничного кредитного портфеля. В соответствии с результатами аналитики РСБУ, в течение года банк увеличивает представленный показатель, за вычетом резервов, на 70%, располагаясь на третьей позиции в рейтинге кредитных организаций по данному показателю.

Так, кредитный портфель Альфа-Банка, на 1 апреля 2019 года достиг 441 миллиарда рублей. В банке свыше 40% клиентов имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит, сообщает Newsnn.ru.

Общий объем потребительских кредитов, оформленных в банке, составляет примерно 270 миллиардов рублей, что демонстрирует увеличение, по состоянию за первый квартал, на 68%. Вместе с тем, кредитный портфель по ипотеке — 45 миллиардов рублей. Число оборотных кредитных карт, на 1 апреля 2019 года превышает 5 миллионов штук. Наиболее востребована карта «100 дней без %».

Отмечается, что руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач акцентировал внимание на наращивании темпов кредитования физических лиц. Ежемесячно можно отследить стабильный положительный результат, и в 2019 году банк рассчитывает существенно повысить кредитный портфель. Таким образом будет занято около 4% рыночной доли.

#Новости#Экономика
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