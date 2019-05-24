Полуголые вандалы разгромили новый парк в Краснодаре

Как сообщил проживающий в примыкающем к аллее доме краснодарец, всю ночь явно находившиеся под воздействием наркотиков молодые люди бегали по парку, кидали камни в окна, сломали систему полива травы, пытались вырвать деревья. На замечания местных жителей хамили и бросались камнями.
«Я в шоке от такого поведения молодежи», — написал возмущенный житель.
Как сообщается, причиненный парнями ущерб оценили в 26 тысяч рублей, вандалов задержали, им грозит уголовная ответственность.
Пользователи предложили свой способ отбить охоту нарушать покой города. «На 15 суток в таком же виде с бомжами», — написал один из комментаторов.