Полуголые вандалы разгромили новый парк в Краснодаре

Как сообщил проживающий в примыкающем к аллее доме краснодарец, всю ночь явно находившиеся под воздействием наркотиков молодые люди бегали по парку, кидали камни в окна, сломали систему полива травы, пытались вырвать деревья. На замечания местных жителей хамили и бросались камнями.