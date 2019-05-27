Пчелы в Ростовской области прошли «медицинский осмотр»

В этот период особенно важно выявить возможные заболевания, способные привести к гибели пчел во всей округе. В настоящее время в регионе провели уже прочти половину запланированных исследований, всего их будет 11 тысяч. Пчел проверили на на акарапидоз, браулез, варроатоз, европейский гнилец и нозематоз.