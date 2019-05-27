Подросток в Ростове спрыгнул с вышки в реку Дон

Смертельный трюк был выполнен в районе улицы Береговой, куда пришла группа подростков. Один из них забрался на вышку и спрыгнул в воду.
«Подросток упал с высоты около 15 метров. Повторять это не стоит, так как есть вероятность отбить все органы», — написали очевидцы. Пользователи назвали этот поступок слабоумием и заявили, что не будут скидываться на лечение.
«Это погоня за популярностью и лайкам, раньше пионеры помогали пожилым, убирались в домах, копали огород и так далее. Теперь школьники пьют алкоголь и прыгают с вышек, считая это поводом для гордости», — написала одна из горожанок. В Интернете появилось видео, на котором показан момент прыжка.