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Подросток в Ростове спрыгнул с вышки в реку Дон

27 мая 2019, 08:29
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону юный экстремал совершил прыжок в воду с большой высоты, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Смертельный трюк был выполнен в районе улицы Береговой, куда пришла группа подростков. Один из них забрался на вышку и спрыгнул в воду.

«Подросток упал с высоты около 15 метров. Повторять это не стоит, так как есть вероятность отбить все органы», — написали очевидцы. Пользователи назвали этот поступок слабоумием и заявили, что не будут скидываться на лечение.

«Это погоня за популярностью и лайкам, раньше пионеры помогали пожилым, убирались в домах, копали огород и так далее. Теперь школьники пьют алкоголь и прыгают с вышек, считая это поводом для гордости», — написала одна из горожанок. В Интернете появилось видео, на котором показан момент прыжка.

Ранее в Ростове машина сбила экстремала во время трюка.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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