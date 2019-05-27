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Posted 27 мая 2019, 05:46

Published 27 мая 2019, 05:46

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Сильный ветер повалил несколько деревьев в Новочеркасске

27 мая 2019, 05:46
В Новочеркасске Ростовской области из-за непогоды упали несколько деревьев, сообщили в городской администрации.

На выходных специалисты экстренных служб десятки раз выезжали на вызовы. Так, на улице 26 Бакинских комиссаров дерево распалось на две части и рухнуло, в результате чего были повреждены провода ЛЭП и затруднен проезд.

Также деревья попадали на улицах Пушкинская, Московская, Каштановая. Большую часть из них уже удалось убрать.

За это время из-за сильных потоков воды несколько раз забивалась ливневка на проспекте Баклановском и ее приходилось периодически чистить. В переулке Магнитный спасателям пришлось откачивать воду специальной помпой.

Все выходные коммнунальщики работали в усиленном режиме.

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