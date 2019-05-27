Сильный ветер повалил несколько деревьев в Новочеркасске

Posted 27 мая 2019, 05:46
Published 27 мая 2019, 05:46
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
На выходных специалисты экстренных служб десятки раз выезжали на вызовы. Так, на улице 26 Бакинских комиссаров дерево распалось на две части и рухнуло, в результате чего были повреждены провода ЛЭП и затруднен проезд.
Также деревья попадали на улицах Пушкинская, Московская, Каштановая. Большую часть из них уже удалось убрать.
За это время из-за сильных потоков воды несколько раз забивалась ливневка на проспекте Баклановском и ее приходилось периодически чистить. В переулке Магнитный спасателям пришлось откачивать воду специальной помпой.
Все выходные коммнунальщики работали в усиленном режиме.
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