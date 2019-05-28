Аэропорт «Внуково» назвал «Россию» самой пунктуальной авиакомпанией

Аэропорт провел первую церемонию вручения премии за пунктуальность. Самые точные авиакомпании определяли в 10 номинациях.
По данным аэропорта, осенью и зимой 2018–2019 года примерно 800 тысяч пассажиров улетели из «Внуково» самолетами «России». Всего авиакомпания совершила более 5,3 тысячи рейсов по 13 маршрутам.
Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. В целом авиакомпания «Россия» заслуженно считается одной из самых пунктуальных в стране и мире. Менее 1% рейсов перевозчика задерживаются.
Ряд региональных аэропортов также признали «Россию» самой точной авиакомпанией — это ростовский «Платов» и аэропорт Екатеринбурга.
«Россия» входит в группу «Аэрофлот» и сегодня выполняет полеты по 130 маршрутам. В 2018 году перевозчик обслужил 11 миллионов пассажиров и заслужил две награды Skyway Service Award. С 2016 года авиакомпания обновляет парк воздушных судов.
С 2014 года «Россия» стала официальным перевозчиком чемпионов страны по футболу — клуба «Зенит».