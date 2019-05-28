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Аэропорт «Внуково» назвал «Россию» самой пунктуальной авиакомпанией

28 мая 2019, 14:11
Фото: Авиакомпания "Россия"
По итогам работы в осенне-зимний период 2018–2019 годов авиакомпания «Россия» названа самым пунктуальным перевозчиком в аэропорту «Внуково» среди авиакомпаний с оборотом от 100 тысяч до одного миллиона пассажиров.

Аэропорт провел первую церемонию вручения премии за пунктуальность. Самые точные авиакомпании определяли в 10 номинациях.

По данным аэропорта, осенью и зимой 2018–2019 года примерно 800 тысяч пассажиров улетели из «Внуково» самолетами «России». Всего авиакомпания совершила более 5,3 тысячи рейсов по 13 маршрутам.

Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. В целом авиакомпания «Россия» заслуженно считается одной из самых пунктуальных в стране и мире. Менее 1% рейсов перевозчика задерживаются.

Ряд региональных аэропортов также признали «Россию» самой точной авиакомпанией — это ростовский «Платов» и аэропорт Екатеринбурга.

«Россия» входит в группу «Аэрофлот» и сегодня выполняет полеты по 130 маршрутам. В 2018 году перевозчик обслужил 11 миллионов пассажиров и заслужил две награды Skyway Service Award. С 2016 года авиакомпания обновляет парк воздушных судов.

С 2014 года «Россия» стала официальным перевозчиком чемпионов страны по футболу — клуба «Зенит».

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