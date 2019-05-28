Аэропорт «Внуково» назвал «Россию» самой пунктуальной авиакомпанией

«Россия» входит в группу «Аэрофлот» и сегодня выполняет полеты по 130 маршрутам. В 2018 году перевозчик обслужил 11 миллионов пассажиров и заслужил две награды Skyway Service Award. С 2016 года авиакомпания обновляет парк воздушных судов.