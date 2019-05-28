Более 19 млн руб потратят на капремонт стадиона «Олимп-2» в Ростове

Напомним, в течение ближайших шести лет в Ростовской области появятся 54 новых спортивных объекта, среди которых будут многофункциональные спортплощадки, стадион с искусственным покрытием, центр подготовки футболистов с тренировочной базой и девятью полями и многое другое.