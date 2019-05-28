rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 19 млн руб потратят на капремонт стадиона «Олимп-2» в Ростове

28 мая 2019, 08:48
Фото: donland.ru
На капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону в 2019 году потратят 19,2 миллиона рублей, сообщило региональное правительство.

Выделенные из резервного фонда деньги пойдут на ремонт притрибунного корпуса кровли, подрядчика для выполнения работ уже ищут.

Кроме того, в ближайшие два года потратят еще 232,5 миллиона рублей на ремонт западной трибуны стадиона. Необходимость проведения ремонта на стадионе показал объезд губернатора, совершенный по спортивным объектам области.

Напомним, в течение ближайших шести лет в Ростовской области появятся 54 новых спортивных объекта, среди которых будут многофункциональные спортплощадки, стадион с искусственным покрытием, центр подготовки футболистов с тренировочной базой и девятью полями и многое другое.

Материалы по теме
Точную копию Свято-Троицкого собора хотят построить в Левенцовке в РостовеВ парке Островского в Ростове к 2021 году построят игровой зал
#Новости#Новости Ростова#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58