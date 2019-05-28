Более 19 млн руб потратят на капремонт стадиона «Олимп-2» в Ростове

Выделенные из резервного фонда деньги пойдут на ремонт притрибунного корпуса кровли, подрядчика для выполнения работ уже ищут.
Кроме того, в ближайшие два года потратят еще 232,5 миллиона рублей на ремонт западной трибуны стадиона. Необходимость проведения ремонта на стадионе показал объезд губернатора, совершенный по спортивным объектам области.
Напомним, в течение ближайших шести лет в Ростовской области появятся 54 новых спортивных объекта, среди которых будут многофункциональные спортплощадки, стадион с искусственным покрытием, центр подготовки футболистов с тренировочной базой и девятью полями и многое другое.