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Бывшего министра строительства Ростовской области оставили под арестом до 27 июня

28 мая 2019, 11:43
Фото: donland.ru
Содержание под стражей бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова продлил на месяц Ленинский районный суд, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

В отношении Николая Безуглова следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Он был задержан 28 марта. Кроме него, по делу о хищении 220 миллионов рублей во время строительства стадиона «Ростов-Арена» проходит директор компании-подрядчика.

Следователи полагают, что подозреваемые заменили дорогой песок на дешевый, а сэкономленные миллионы присвоили. Кроме них, был задержан также по этому делу заместитель губернатора по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Сидаш.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили Безуглову до 27 июня», — отметили в суде.

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