Бывшего министра строительства Ростовской области оставили под арестом до 27 июня

В отношении Николая Безуглова следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
Он был задержан 28 марта. Кроме него, по делу о хищении 220 миллионов рублей во время строительства стадиона «Ростов-Арена» проходит директор компании-подрядчика.
Следователи полагают, что подозреваемые заменили дорогой песок на дешевый, а сэкономленные миллионы присвоили. Кроме них, был задержан также по этому делу заместитель губернатора по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Сидаш.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили Безуглову до 27 июня», — отметили в суде.