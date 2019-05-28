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Движение сделают односторонним в переулке Майкопский в Ростове

28 мая 2019, 13:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в июне поменяется схема проезда в части переулка Майкопский, рассказали в городской администрации.

Новая схема начнет действовать с 22 июня. По переулку Майкопский — улице Белореченская сделают одностороннее движение.

Здесь говорится об участке от переулка Кумский до улицы Песчаная. Это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города.

До этого мэрия сообщала, что с 18 июня в течение нескольких месяцев будет ограничено движение от Всесоюзной до Западного шоссе. Рабочим необходимо провести здесь технические работы.

Кроме того, с 15 июня от улицы 20-я Линия до 22-я Линия сделают одностороннее движение. В самом регионе до конца лета ограничили проезд для большегрузных автомобилей.

В Волгодонске во вторник перекрыли проезд из-за Дня пограничника.

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