Движение сделают односторонним в переулке Майкопский в Ростове

Новая схема начнет действовать с 22 июня. По переулку Майкопский — улице Белореченская сделают одностороннее движение.
Здесь говорится об участке от переулка Кумский до улицы Песчаная. Это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города.
До этого мэрия сообщала, что с 18 июня в течение нескольких месяцев будет ограничено движение от Всесоюзной до Западного шоссе. Рабочим необходимо провести здесь технические работы.
Кроме того, с 15 июня от улицы 20-я Линия до 22-я Линия сделают одностороннее движение. В самом регионе до конца лета ограничили проезд для большегрузных автомобилей.