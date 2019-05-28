ФК «Ростов» задолжал за тепло и горячую воду 3 млн руб

Иск был подан предприятием 22 мая, сумма требований превысила 3,7 миллиона рублей. Суд назначил заседание по делу на 18 июня 2019 года.
АО «Теплокоммунэнерго», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. По итогам 2017 года выручка предприятия от продажи составила 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль 2,9 миллиона рублей, что почти в 10 раз меньше результата 2016 года.
АО «Футбольный клуб «Ростов» был зарегистрирован в 1997 году. Головной компанией клуба является Минимущества Ростовской области. Выручка от продажи в 2017 году ФК «Ростов» составила 1,13 миллиарда рублей.однако чистый убыток клуба составил 554,3 миллиона рублей
Ранее стало известно, что бывший замдиректора ФК «Ростов» был задержан по статье «мошенничество» на сумму свыше 42 миллионов рублей.