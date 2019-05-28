ФК «Ростов» задолжал за тепло и горячую воду 3 млн руб

АО «Теплокоммунэнерго», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. По итогам 2017 года выручка предприятия от продажи составила 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль 2,9 миллиона рублей, что почти в 10 раз меньше результата 2016 года.