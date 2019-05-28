rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гниющие свалки вокруг Левенцовки в Ростове сняли на видео экологи

28 мая 2019, 10:08
Фото: Елена Пелецкая / facebook.com
В Ростове-на-Дону специалисты сняли на видео гниющие свалки вокруг микрорайона Левенцовский, ролик выложила на своей странице в Facebook эколог Елена Пелецкая.

На видео отчетливо видно, что вокруг многоэтажных домов расположено большое количество свалочных очагов, при этом ветер несет в жилые дома запах гниющего мусора.

Как написала автор видео, жители составляют соответствующие запросы в Госстройнадзор, в природоохранную прокуратуру, в департамент архитектуры Ростова, в администрацию Советского района, в прочие ведомства, которые могут повлиять на ситуацию.

Кроме того, жительница города намерена встретиться с председателем городской думы Зинаидой Неярохиной с целью создания комиссии и проведения выездной проверки с участием депутатов.

Напомним, более 40 свалок остаются неубранными в Ростове.

Материалы по теме
В Ростовской области в 2018 году ликвидировали более тысячи свалокПочти 40 свалок предстоит убрать на донских кладбищах перед Красной горкой
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58