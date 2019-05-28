Гниющие свалки вокруг Левенцовки в Ростове сняли на видео экологи

На видео отчетливо видно, что вокруг многоэтажных домов расположено большое количество свалочных очагов, при этом ветер несет в жилые дома запах гниющего мусора.
Как написала автор видео, жители составляют соответствующие запросы в Госстройнадзор, в природоохранную прокуратуру, в департамент архитектуры Ростова, в администрацию Советского района, в прочие ведомства, которые могут повлиять на ситуацию.
Кроме того, жительница города намерена встретиться с председателем городской думы Зинаидой Неярохиной с целью создания комиссии и проведения выездной проверки с участием депутатов.