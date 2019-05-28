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Школьник ударил топором школьницу в Саратовской области

28 мая 2019, 14:01
Фото: Angie Garrett/CC BY 2.0 / flickr.com
В Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им сверстницу, сообщает издание «Новые известия».

Происшествие случилось в школе в городе Вольск, который располагается в северной части региона. У подростка произошел конфликт с учащейся, из-за чего он пронес в школу топор и бутылку с зажигательной смесью.

По данным издания, нападавший бросил под дверь бутылку, после чего ударил топором девочку. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу.

«Подросток числился на учете у психиатра с диагнозом „поведенческие расстройства личности“, он чувствовал себя недооцененным и плохо учился. Его задержали, на месте происшествия работают следователи и полицейские», — пишет издание.

После случившегося всех учеников отправили домой. На эту ситуацию отреагировал глава региона Валерий Радаев, который поручил оказать пострадавшей необходимую помощь.

В больницу направлена санитарная авиация с врачами, в том числе с ними находится нейрохирург.

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#Новости#Происшествия
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