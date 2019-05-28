Школьник ударил топором школьницу в Саратовской области

Происшествие случилось в школе в городе Вольск, который располагается в северной части региона. У подростка произошел конфликт с учащейся, из-за чего он пронес в школу топор и бутылку с зажигательной смесью.
По данным издания, нападавший бросил под дверь бутылку, после чего ударил топором девочку. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу.
«Подросток числился на учете у психиатра с диагнозом „поведенческие расстройства личности“, он чувствовал себя недооцененным и плохо учился. Его задержали, на месте происшествия работают следователи и полицейские», — пишет издание.
После случившегося всех учеников отправили домой. На эту ситуацию отреагировал глава региона Валерий Радаев, который поручил оказать пострадавшей необходимую помощь.
В больницу направлена санитарная авиация с врачами, в том числе с ними находится нейрохирург.