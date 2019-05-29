Директор стройкомпании в Ростове похитил миллионы при капремонте дома

Директору крупной строительной компании удалось выиграть тендер на ремонт многоквартирного дома. Материалы для работы он покупал по заниженным ценам.
«Часть предусмотренных контрактом работ выполнена не была. Всю разницу между потраченными деньги и указанной суммой в контракте подозреваемый забрал себе», — рассказали в полиции.
Размер ущерба превысил 2,7 миллиона рублей. По факту мошенничества завели уголовное дело. Сейчас фигурант уголовно дела находится под стражей, ему грозит до 10 лет заключения.
Ранее мошенник под Ростовом лишил бизнесмена 1,5 миллиона рублей, «продав» ему маслодельную технику. Он продал оборудование, но не передал его, получив деньги. Ему также грозит до 10 лет колонии.