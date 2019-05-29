Директора компании будут судить под Ростовом за многомиллионный долг налоговой

«В 2017 году мужчина включал в декларации недостоверные данные и передавал их в налоговую. Он не выплатил 18 миллионов рублей НДС, что является особо крупным размером», — пояснили в управлении.
В отношении директора завели уголовное дело, в рамках расследования которого удалось собрать необходимые доказательства. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.
За преступление предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
Ранее в Ростове в суд направили уголовное дело в отношении директора компании «Палмали», который задолжал налоговой около 140 миллионов рублей. Сама компания была признана банкротом.