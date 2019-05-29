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Директора компании будут судить под Ростовом за многомиллионный долг налоговой

29 мая 2019, 05:22
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении директора ПК «Хлеб», который задолжал налоговой крупную сумму, рассказали в региональном УСКР.

«В 2017 году мужчина включал в декларации недостоверные данные и передавал их в налоговую. Он не выплатил 18 миллионов рублей НДС, что является особо крупным размером», — пояснили в управлении.

В отношении директора завели уголовное дело, в рамках расследования которого удалось собрать необходимые доказательства. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.

За преступление предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее в Ростове в суд направили уголовное дело в отношении директора компании «Палмали», который задолжал налоговой около 140 миллионов рублей. Сама компания была признана банкротом.

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