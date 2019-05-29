rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еременко и Скачкова останутся в Ростове без света

29 мая 2019, 05:13
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут отключать электричество для проведения технических работ, рассказали в городской администрации.

В четверг с 09.00 мск до 17.00 электроэнергии не будет в садовом товариществе "Чкаловец". В это же время электричество выключат в переулках Сулинский, 4, Песчаный 19 и на улице Скачкова, 54 А.

На следующий день с 09.00 до 17.00 без света останутся дома по улицам Еременко 90\27 и Жукова 25,27\1. В это время специалисты проведут работы по техническому обслуживанию оборудования.

Перед местными жителями принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее в городской администрации рассказали, что долг жителей города за свет достиг 330 миллионов рублей. В результате прошли рейды, в ходе которых должникам отключили электричество.

Материалы по теме
Ростовчане задолжали за свет 330 млн рубОтключения света несколько дней будут проходить в РостовеВ Ростовской области 150 тыс человек больше заплатят за свет из-за старых счетчиков
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58