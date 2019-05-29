Еременко и Скачкова останутся в Ростове без света

В четверг с 09.00 мск до 17.00 электроэнергии не будет в садовом товариществе "Чкаловец". В это же время электричество выключат в переулках Сулинский, 4, Песчаный 19 и на улице Скачкова, 54 А.
На следующий день с 09.00 до 17.00 без света останутся дома по улицам Еременко 90\27 и Жукова 25,27\1. В это время специалисты проведут работы по техническому обслуживанию оборудования.
Перед местными жителями принесли извинения за доставленные неудобства.
Ранее в городской администрации рассказали, что долг жителей города за свет достиг 330 миллионов рублей. В результате прошли рейды, в ходе которых должникам отключили электричество.