Гостившие в Батайске мужчины угнали машину, чтобы сэкономить на такси домой

Двое мужчин в возрасте 29 лет и 32 года находились в гостях у знакомых и решили сэкономить на такси, чтобы добраться домой. Они увидели припаркованный ВАЗ-21130 и сломали замок двери, после чего соединили провода зажигания и уехали.
Владелец транспорта, заметив пропажу автомобиля, обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, распространили ориентировки на машину. Автомобиль обнаружили в Советском районе города, после чего задержали угонщиков. Сейчас они находятся в СИЗО.
Максимальное наказание по возбужденному уголовному делу составляет пять лет колонии.
Ранее в Ростове начался розыск угонщиков, похитивших Lexus боксера за семь миллионов рублей. Автомобиль принадлежит титулованному боксеру из Волгодонска Дмитрию Кудряшову.