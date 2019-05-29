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Гостившие в Батайске мужчины угнали машину, чтобы сэкономить на такси домой

29 мая 2019, 07:42
Фото: minds i media/CC BY 3.0 / vimeo.com
Двое жителей Ростова-на-Дона угнали автомобиль, чтобы вернуться домой из Батайска, сообщили в региональном управлении МВД России.

Двое мужчин в возрасте 29 лет и 32 года находились в гостях у знакомых и решили сэкономить на такси, чтобы добраться домой. Они увидели припаркованный ВАЗ-21130 и сломали замок двери, после чего соединили провода зажигания и уехали.

Владелец транспорта, заметив пропажу автомобиля, обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, распространили ориентировки на машину. Автомобиль обнаружили в Советском районе города, после чего задержали угонщиков. Сейчас они находятся в СИЗО.

Максимальное наказание по возбужденному уголовному делу составляет пять лет колонии.

Ранее в Ростове начался розыск угонщиков, похитивших Lexus боксера за семь миллионов рублей. Автомобиль принадлежит титулованному боксеру из Волгодонска Дмитрию Кудряшову.

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