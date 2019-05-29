Гостившие в Батайске мужчины угнали машину, чтобы сэкономить на такси домой

Двое мужчин в возрасте 29 лет и 32 года находились в гостях у знакомых и решили сэкономить на такси, чтобы добраться домой. Они увидели припаркованный ВАЗ-21130 и сломали замок двери, после чего соединили провода зажигания и уехали.