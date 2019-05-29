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На меры безопасности Ростовской АЭС направят миллиард рублей

29 мая 2019, 10:01
Фото: vk.com/vdnpp
На дополнительные меры безопасность Ростовской атомной электростанции в 2019 году направят один миллиард рублей, сообщил директор предприятия Андрей Сальников в ходе совещания с депутатами Законодательного собрания Ростовской области.

Деньги будут направлены на усовершенствование систем технической, пожарной, экологической безопасности Ростовской АЭС.

«Приоритетное внимание к вопросам безопасности на станции не вызывает сомнения. После чернобыльской трагедии было сделано очень много выводов. Отрасль шагнула на совсем другой этап» — отметил после визита депутатов на Ростовскую АЭС Александр Скрябин.

Ранее сообщалось, что 26 мая на Ростовской АЭС был отключен третий энергоблок. Вчера, 28 мая, руководство АЭС сообщило, что все четыре энергоблока работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.

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