На меры безопасности Ростовской АЭС направят миллиард рублей

Деньги будут направлены на усовершенствование систем технической, пожарной, экологической безопасности Ростовской АЭС.
«Приоритетное внимание к вопросам безопасности на станции не вызывает сомнения. После чернобыльской трагедии было сделано очень много выводов. Отрасль шагнула на совсем другой этап» — отметил после визита депутатов на Ростовскую АЭС Александр Скрябин.
Ранее сообщалось, что 26 мая на Ростовской АЭС был отключен третий энергоблок. Вчера, 28 мая, руководство АЭС сообщило, что все четыре энергоблока работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.