На меры безопасности Ростовской АЭС направят миллиард рублей

«Приоритетное внимание к вопросам безопасности на станции не вызывает сомнения. После чернобыльской трагедии было сделано очень много выводов. Отрасль шагнула на совсем другой этап» — отметил после визита депутатов на Ростовскую АЭС Александр Скрябин.