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Прямые рейсы в Салоники возобновил аэропорт Платов в Ростове

29 мая 2019, 10:53
Фото: facebook.com/rov.aero
Прямые рейсы в Салоники возобновил аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 29 мая, сообщила пресс-служба аэрогавани.

С указанной даты по средам и субботам авиакомпания EllinAir выполняет рейсы Салоники — Ростов — Салоники на самолете Boeing 737–300.

Вылет из Салоник в 00.30, прилет в Ростов в 03.20. Улететь из Ростова можно в 04.50, приземление в Салониках в 07.40.

Кроме того, на направлении Ростов — Салоники с 6 июня начнет работать авиакомпания Aegean Air. Вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям, из Салоник в Ростов в 00.55, прилет в Ростов в 03.30, обратно в 04.35 и прибытие в Салоники в 07.20.

Отмечается, что время вылета и прилета — местное для каждого аэропорта.

Напомним, рейс в Батуми возобновит аэропорт Платов с 7 июня.

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