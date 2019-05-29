Прямые рейсы в Салоники возобновил аэропорт Платов в Ростове

Кроме того, на направлении Ростов — Салоники с 6 июня начнет работать авиакомпания Aegean Air. Вылеты запланированы по четвергам и воскресеньям, из Салоник в Ростов в 00.55, прилет в Ростов в 03.30, обратно в 04.35 и прибытие в Салоники в 07.20.