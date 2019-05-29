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Ростовских журналистов учили правильно писать о терроризме

29 мая 2019, 11:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области состоялся круглый стол, на котором журналистам рассказали, как правильно писать о терроризме, сообщили в правительстве региона.

Выступающие рассказали участникам о недопустимости при освещении темы терроризма злоупотреблять свободой массовой информации. Также они узнали, как корректно писать об этой теме.

«Сейчас очень важным является вопрос о том, как правильно затрагивать такие темы, чтобы не посеять панику среди населения. Согласно официальным данным, участились террористические угрозы, которые сразу становятся объектом внимания СМИ», — прозвучало во время встречи.

Отмечается, что настроение в обществе зависит от корректности подачи материала. Была подчеркнута важность взаимодействия изданий с госорганами.

Ранее в Ростове суд приговорил к 12 годам заключения жителя Ингушетии Исмаила Агиева за участие в деятельности запрещенной в России группировки ИГ.

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#Новости#Общество
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