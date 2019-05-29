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Сокол вьет гнезда: надежный застройщик возводит новые ЖК в Ростове-на-Дону

29 мая 2019, 07:35
Фото: ГК «Сокол»
Группа компаний «Сокол», которой руководит успешный бизнесмен, депутат Законодательного собрания Арутюн Сурмалян, реализовала в Ростовской области несколько масштабных девелоперских проектов.

Построены современные жилые комплексы в Железнодорожном районе: на Батуринской и Крупской улицах, в Ворошиловском районе — на улице Королева в Ростове-на-Дону, а также в Новочеркасске на Магнитном.

История

ЖК на Батуринской — это малоэтажный комплекс комфорт-класса, все квартиры были распроданы еще на стадии строительства в 2014-2016 году. Это восемь современных каркасно-монолитных домов, всего здесь 618 квартир. Развивается и районная инфраструктура: работают два детсада на 145 мест каждый, а до 2020 года планируется строительство школы и сквера. Строительство велось с опережением сроков, никаких проблем будущие жильцы не испытывали. Об этом сами жители с удовольствием рассказали во время пресс-тура по жилым комплексам. Крупные сетевые магазины, детская площадка, место для выгула домашних питомцев и спортивные площадки — инфраструктура, которая является обязательной частью при возведении домов группой «Сокол».

Фото: ГК «Сокол»

Жительница комплекса Анастасия часто проводит время с дочерью на уютной детской площадке. И не только она, сюда со всей округи приходят другие родители с детьми, такого безопасного и красивого уголка для ребятишек в этом районе больше нет.

«Два года живу здесь. Переехали вовремя и очень довольны. В нашем комплексе лучшие спортивные и детские площадки, насаждения, деревья… Все к нам приходят играть. С помощью управляющей компании решаем возникающие вопросы. И у нас все получается», — говорит молодая мама Анастасия.

Слова женщины подтверждают три пенсионерки, которые также проводят много часов на детской площадке с внуками. «Слышимость? Ничего не слышно! Даже когда мальчишки шумят во дворе, соседи отмечают какой-то праздник — ничего не слышим. Наш комплекс — лучший!», — делится с журналистами пожилая дама.

Фото: ГК «Сокол»

«Сокол» на Королева 20А» представляет собой 19-этажный каркасно-монолитный, с кирпичной облицовкой двухподъездный дом. Здесь воплощены в реальность новейшие технологии и решения. На первых двух этажах расположились магазины, а на подземном — просторная и удобная парковка. Ведь для многих жителей Ростова сегодня место для парковки является самой настоящей головной болью.

Снова для детей радость во дворе дома — огромная спортплощадка для игр в волейбол и баскетбол. А рядом расположили площадку для игр самых маленьких. Площадки окружают ягодные деревья и цветники.

Всего в 19-этажке 192 квартиры, которые жильцы скупилиеще на стадии строительства. Дом ввели в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Жильцы отмечают удобное расположение объекта — «золотой квадрат» Северного жилого массива. Здесь есть поблизости все, о чем только можно мечтать: школы, детсады и больницы, а также прекрасная транспортная инфраструктура.

Фото: ГК «Сокол»

Кроме того, стоит отметить, что все жилые комплексы под брендом «Сокол» обслуживает собственная управляющая компания, находящаяся в структуре Группы УК «Комфорт». Управляющая компания доступна жильцам 24 часа в сутки, так как её офисы находятся прямо в ЖК.

Строительство активно продолжается

Сейчас ГК «Сокол» возводит еще два новых комплекса в Александровке и на улице Оганова. Ввод в эксплуатацию всех объектов назначен на 2023-2025 годы. У тех, кто не успел приобрести жилье у надежного и проверенного застройщика, есть возможность купить квартиру в новых ЖК. Офисы продаж в Александровке и на улице Оганова были торжественно открыты в субботу, 25 мая.

#Новости#Экономика
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