Сокол вьет гнезда: надежный застройщик возводит новые ЖК в Ростове-на-Дону

ЖК на Батуринской — это малоэтажный комплекс комфорт-класса, все квартиры были распроданы еще на стадии строительства в 2014-2016 году. Это восемь современных каркасно-монолитных домов, всего здесь 618 квартир. Развивается и районная инфраструктура: работают два детсада на 145 мест каждый, а до 2020 года планируется строительство школы и сквера. Строительство велось с опережением сроков, никаких проблем будущие жильцы не испытывали. Об этом сами жители с удовольствием рассказали во время пресс-тура по жилым комплексам. Крупные сетевые магазины, детская площадка, место для выгула домашних питомцев и спортивные площадки — инфраструктура, которая является обязательной частью при возведении домов группой «Сокол».