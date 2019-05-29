В Ростовской области в летний период будут работать 855 детских лагерей

«В 2019 году на территории региона запланировано к открытию 855 объектов детского отдыха, из которых два — палаточные лагеря, 32 — лагеря круглосуточного пребывания и 821 — лагеря на базе общеобразовательных школ. Для обеспечения безопасности детского отдыха в Ростовской области в летний период планируется привлечь 370 единиц специальной техники», — рассказал Бутко.
Также, по его словам, на сегодняшний день проверен 31 объект с круглосуточным пребыванием детей и 170 школ.
«По результатам проверок на 17 объектах найдены нарушения требований пожарной безопасности. Собственникам объектов предложено к исполнению 116 противопожарных мероприятий, 80 уже устранены», — отметил спикер.