Власти объяснили, почему в Ростовской области не удается бороться с наркозависимостью

В среду, 28 мая, в Заксобрании региона прошел «круглый стол», посвященный теме правоприменения областного закона о профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области. В ходе заседания участники пришли к выводу, что в регионе на сегодняшний день наблюдается слабая подготовка специалистов, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
«Работа ведется, но в то же время идет и отток этих профессионалов. Мы ведем подготовку таких специалистов, но большая часть уходит в коммерческие службы, структуры, а какая-то часть остается, поэтому мы наблюдаем такую ситуацию. Речь идет, прежде всего, о штатных психологах в школах», — подчеркнул Серов.