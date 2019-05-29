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Власти объяснили, почему в Ростовской области не удается бороться с наркозависимостью

29 мая 2019, 06:06
Фото: kr4gin/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростовской области наблюдается слабая подготовка специалистов, которые занимаются профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщил заместитель министра общего и профессионального образования региона Петр Серов.

В среду, 28 мая, в Заксобрании региона прошел «круглый стол», посвященный теме правоприменения областного закона о профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области. В ходе заседания участники пришли к выводу, что в регионе на сегодняшний день наблюдается слабая подготовка специалистов, занимающихся профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

«Работа ведется, но в то же время идет и отток этих профессионалов. Мы ведем подготовку таких специалистов, но большая часть уходит в коммерческие службы, структуры, а какая-то часть остается, поэтому мы наблюдаем такую ситуацию. Речь идет, прежде всего, о штатных психологах в школах», — подчеркнул Серов.

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