Власти объяснили, почему в Ростовской области не удается бороться с наркозависимостью

«Работа ведется, но в то же время идет и отток этих профессионалов. Мы ведем подготовку таких специалистов, но большая часть уходит в коммерческие службы, структуры, а какая-то часть остается, поэтому мы наблюдаем такую ситуацию. Речь идет, прежде всего, о штатных психологах в школах», — подчеркнул Серов.