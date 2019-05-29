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Posted 29 мая 2019, 08:16

Published 29 мая 2019, 08:16

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Житель Ростова «приватизировал» целый переулок, загородив дорогу для соседей

29 мая 2019, 08:16
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Новости Ростова
Житель Ростова-на-Дону установил бетонный блок в переулке, чтобы помешать автомобилистам ездить по дороге, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В среду оказался перекрыт подъезд к домам в переулке Обский. Раньше проезд всегда был свободен, но теперь его закрыли большим бетонным блоком.

«Ко мне подошел мужчина и рассказал, что это частная территория и проезжать дальше нельзя. Это не дорога, по которой объезжают пробки, это один из двух въездов в жилой сектор с десятками домов», — написал ростовчанин.

Все жильцы были шокированы и не знают, что делать. Автор публикации рассказал, что установивший блок мужчина считает, что эта территория принадлежит ему.

Ранее в Ростове в аварию попал злостный автохам, который давил людей на тротуаре. ДТП произошло на перекрестке Текучева и Буденновского.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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