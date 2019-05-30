Более 56 тыс школьников Ростовской области отдохнут в лагерях этим летом

Всего в регионе откроются свыше 800 лагерей, для детей подготовили творческие и спортивные мероприятия. Запланированы игровые интерактивы, соревнования, конкурсы, в ходе которых они узнают о правильных действиях в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, дети научатся оказывать медицинскую помощь. Также пройдут различные слеты и экспедиции.
Обучения также проводятся в детско-юношеских спортивных школах.
Ранее появилась информация, что для обеспечения безопасности в период детского отдыха будет привлечено 1052 человека и 370 единиц специальной и техники. Помимо этого специалисты проверили 31 объект с круглосуточным пребыванием детей и 170 школ.