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Более 56 тыс школьников Ростовской области отдохнут в лагерях этим летом

30 мая 2019, 09:31
Фото: donland.ru
В Ростовской области текущим летом более 56 тысяч школьников смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, рассказали в правительстве региона.

Всего в регионе откроются свыше 800 лагерей, для детей подготовили творческие и спортивные мероприятия. Запланированы игровые интерактивы, соревнования, конкурсы, в ходе которых они узнают о правильных действиях в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, дети научатся оказывать медицинскую помощь. Также пройдут различные слеты и экспедиции.

Обучения также проводятся в детско-юношеских спортивных школах.

Ранее появилась информация, что для обеспечения безопасности в период детского отдыха будет привлечено 1052 человека и 370 единиц специальной и техники. Помимо этого специалисты проверили 31 объект с круглосуточным пребыванием детей и 170 школ.

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