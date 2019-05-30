Более 56 тыс школьников Ростовской области отдохнут в лагерях этим летом

Всего в регионе откроются свыше 800 лагерей, для детей подготовили творческие и спортивные мероприятия. Запланированы игровые интерактивы, соревнования, конкурсы, в ходе которых они узнают о правильных действиях в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.