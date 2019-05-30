Бывший замгубернатора Ростовской области утаил от налоговой 101 млн рублей

Гребенщиков работал в администрации Ростовской области с 2011 года. С поста замгубернатора он ушел в 2016 году по собственному желанию. С февраля 2017 года Гребенщиков являлся генеральным директором компании ГК «ТНС Энерго». В прошлом году возглавил ООО «Золотая семечка», ООО «Солнечный рай» и маслоэкстракционного завода «Юг Руси».