Бывший замгубернатора Ростовской области утаил от налоговой 101 млн рублей

Гребенщиков работал в администрации Ростовской области с 2011 года. С поста замгубернатора он ушел в 2016 году по собственному желанию. С февраля 2017 года Гребенщиков являлся генеральным директором компании ГК «ТНС Энерго». В прошлом году возглавил ООО «Золотая семечка», ООО «Солнечный рай» и маслоэкстракционного завода «Юг Руси».
«По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год Гребенщиков утаил от налоговой 101 миллион рублей. Он подозревается в совершении преступления по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией», — отметил источник.
Сейчас Гребенщиков находится под подпиской о невыезде.
Напомним, находящийся под стражей заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш не смог обжаловать свой арест.