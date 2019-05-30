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Бывший замгубернатора Ростовской области утаил от налоговой 101 млн рублей

30 мая 2019, 13:28
Фото: donland.ru
В Ростове бывший заместитель губернатора Александр Гребенщиков подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Гребенщиков работал в администрации Ростовской области с 2011 года. С поста замгубернатора он ушел в 2016 году по собственному желанию. С февраля 2017 года Гребенщиков являлся генеральным директором компании ГК «ТНС Энерго». В прошлом году возглавил ООО «Золотая семечка», ООО «Солнечный рай» и маслоэкстракционного завода «Юг Руси».

«По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год Гребенщиков утаил от налоговой 101 миллион рублей. Он подозревается в совершении преступления по статье 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией», — отметил источник.

Сейчас Гребенщиков находится под подпиской о невыезде.

Напомним, находящийся под стражей заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш не смог обжаловать свой арест.

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