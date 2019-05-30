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Нарушение прав переселенцев из Крыма признали на Украине

30 мая 2019, 14:09
Фото: pixabay.com
Нарушение прав переселенцев с полуострова Крым признали на Украине, сообщила пресс-служба так называемой «прокуратуры автономной республики».

Как сообщила прокуратура, переселенцы из Крыма могут получить пенсии, социальные пособия и доступ к банковским операциям исключительно в «Ощадбанке», тогда как остальные граждане Украины могут обратиться в любой банк страны. При этом фактически крымчане лишены возможности совершать банковские операции при переезде на Украину.

Для устранения дискриминационных положений прокуратура намерена обратиться в Кабмин, Нацбанк и Пенсионный фонд Украины. Отмечается, что в случае отказа в удовлетворении обращений прокуратура автономии будет решать вопрос об обращении в суд с соответствующими исками.

Напомним, ужесточением санкций пригрозил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер России, если последняя не вернет Крым. При этом отмечалось, что США с нетерпением ожидает, когда Крым вернется в состав Украины.

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