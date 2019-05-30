Нарушение прав переселенцев из Крыма признали на Украине

Как сообщила прокуратура, переселенцы из Крыма могут получить пенсии, социальные пособия и доступ к банковским операциям исключительно в «Ощадбанке», тогда как остальные граждане Украины могут обратиться в любой банк страны. При этом фактически крымчане лишены возможности совершать банковские операции при переезде на Украину.