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Обвиняемого в гибели человека иностранца задержали в ростовском аэропорту

30 мая 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задержали иностранца, который пытался незаконно покинуть Россию, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Находящийся в федеральном розыске мужчина планировал вылететь из Ростова в Ереван, предоставив фальшивые документы. Сам пассажир сильно нервничал, чем привлек внимание сотрудников аэропорта.

«Проведенная проверка документов показала, что они являются фальшивыми. Примечательно, что в багаже иностранца оказался его настоящий паспорт», — пояснили в управлении.

Мужчина является фигурантом уголовного дела за нарушения во время вождения, из-за которых погиб человек. Его передали сотрудникам полиции.

Местным жителям напомнили, что использование фальшивых документов влечет уголовную ответственность.

Ранее в области задержали троих мужчин, которые устроили дебош в поезде.

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