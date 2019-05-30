Обвиняемого в гибели человека иностранца задержали в ростовском аэропорту

Находящийся в федеральном розыске мужчина планировал вылететь из Ростова в Ереван, предоставив фальшивые документы. Сам пассажир сильно нервничал, чем привлек внимание сотрудников аэропорта.
«Проведенная проверка документов показала, что они являются фальшивыми. Примечательно, что в багаже иностранца оказался его настоящий паспорт», — пояснили в управлении.
Мужчина является фигурантом уголовного дела за нарушения во время вождения, из-за которых погиб человек. Его передали сотрудникам полиции.
Местным жителям напомнили, что использование фальшивых документов влечет уголовную ответственность.