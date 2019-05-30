Расстрелявшего двух человек ревнивого пенсионера задержали в Волгодонске

Происшествие случилось в среду, 29 мая, когда пьяный 61-летний мужчина из обреза выстрелил в 31-летнюю бывшую сожительницу и ее 38-летнего знакомого. На потерпевших пенсионер напал из чувства ревности. «У женщины оказались повреждены плечо и легкое, мужчина получил термической ожог. Ему удалось оказать сопротивление и вырвать из рук нападавшего оружие», — пояснили в управлении.