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Расстрелявшего двух человек ревнивого пенсионера задержали в Волгодонске

30 мая 2019, 12:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске задержали местного жителя, который из оружия выстрелил в двух человек, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Происшествие случилось в среду, 29 мая, когда пьяный 61-летний мужчина из обреза выстрелил в 31-летнюю бывшую сожительницу и ее 38-летнего знакомого. На потерпевших пенсионер напал из чувства ревности. «У женщины оказались повреждены плечо и легкое, мужчина получил термической ожог. Ему удалось оказать сопротивление и вырвать из рук нападавшего оружие», — пояснили в управлении.

Злоумышленника задержали и завели в отношении него уголовное дело. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины. Максимальное наказание по делу составляет пожизненное заключение.

Ранее в Аксае школьники из пистолета расстреляли георгиевскую ленту. Об этом стало известно из социальных сетей, пользователи были возмущены поступком несовершеннолетних.

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#Новости#Происшествия
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