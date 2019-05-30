rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасти «Спартак» просят главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина поклонники

30 мая 2019, 08:57
Фото: vk.com/fcsm_official
Вернуться в футбольный клуб «Спартак» из «Ростова» попросили Валерия Карпина фанаты, просьбу оставили комментаторы в соцсети тренера.

Под фотографией, на которой Карпин кормит маленькую дочь яблоком, появилось множество комментариев с просьбой вернуться.

«Уважаемый Валерий Георгиевич, мы ждем Вас в „Спартаке“», — написали пользователи.

При этом многие отмечают серьезное выражение лица дочери тренера. «Судя по лицу, младшая намерена вывести „Ростов“ в ЛЧ в следующем сезоне», — написал один из комментаторов. «Или „Спартак“», — поддержал другой.

Напомним, Валерий Карпин опроверг появившуюся информацию о том, что власти Ростовской области поручили клубу выйти в еврокубки. По словам тренера, он о такой задаче даже не слышал.

Материалы по теме
Карпин не нашел ничего страшного в проигрыше ФК «Ростов» «Локомотиву»Игра с «Зенитом» научила «Ростов» никого не бояться — Карпин
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58