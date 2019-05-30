Спасти «Спартак» просят главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина поклонники

Под фотографией, на которой Карпин кормит маленькую дочь яблоком, появилось множество комментариев с просьбой вернуться.
«Уважаемый Валерий Георгиевич, мы ждем Вас в „Спартаке“», — написали пользователи.
При этом многие отмечают серьезное выражение лица дочери тренера. «Судя по лицу, младшая намерена вывести „Ростов“ в ЛЧ в следующем сезоне», — написал один из комментаторов. «Или „Спартак“», — поддержал другой.
Напомним, Валерий Карпин опроверг появившуюся информацию о том, что власти Ростовской области поручили клубу выйти в еврокубки. По словам тренера, он о такой задаче даже не слышал.