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В Ростове студентка родила сына и вынесла его на балкон

30 мая 2019, 14:06
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону студентка одного из вузов подозревается в причинении смерти собственному ребенку, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2018 года 19-летняя девушка родила сына дома. В момент родов студентка находилась одна в квартире. Со слов молодой мамы, ребенок родился мертвым, и она вынесла тело мальчика на балкон.

О произошедшем девушка сообщила позже своим близким, а те обратились в правоохранительные органы. Проведенная предварительная экспертиза показала, что малыша можно было бы спасти.

«По данному факту следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.

Напомним, жительница Азовского района Ростовской области задержали местную жительницу, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак. 22-летняя девушка несколько раз ударила рукой по голове плачущего месячного сына. Ребенок умер.

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