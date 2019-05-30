В Ростове студентка родила сына и вынесла его на балкон

В сентябре 2018 года 19-летняя девушка родила сына дома. В момент родов студентка находилась одна в квартире. Со слов молодой мамы, ребенок родился мертвым, и она вынесла тело мальчика на балкон.
О произошедшем девушка сообщила позже своим близким, а те обратились в правоохранительные органы. Проведенная предварительная экспертиза показала, что малыша можно было бы спасти.
«По данному факту следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметил источник.
Напомним, жительница Азовского района Ростовской области задержали местную жительницу, которая убила младенца и выбросила тело в мусорный бак. 22-летняя девушка несколько раз ударила рукой по голове плачущего месячного сына. Ребенок умер.