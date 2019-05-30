В Ростовской области браконьеры поймали рыбы на 10 миллионов рублей

В задержании подозреваемых участвовали полицейские и сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. Операции прошли с апреля по май.
«В акватории реки Маныч изъяли свыше 50 километров сетей и свыше пяти тысяч орудий лова. Также в водоем выпустили более шести тонны рыбы, это 100 тысяч особей», — сказано в сообщении.
Если бы рыба погибла, то сумма ущерба государству превысила бы десять миллионов рублей. Также за этот период завели более 40 дел об административных правонарушениях.
Ранее в Таганрогском заливе прошел рейдовый сбор пограничной охраны службы ФСБ России по противодействию браконьерству и террористам. Здесь же прошли боевые стрельбы.