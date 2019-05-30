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В Ростовской области браконьеры поймали рыбы на 10 миллионов рублей

30 мая 2019, 14:15
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении 14 браконьеров, которые выловили крупную партию рыбы, сообщает региональное УФСБ.

В задержании подозреваемых участвовали полицейские и сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. Операции прошли с апреля по май.

«В акватории реки Маныч изъяли свыше 50 километров сетей и свыше пяти тысяч орудий лова. Также в водоем выпустили более шести тонны рыбы, это 100 тысяч особей», — сказано в сообщении.

Если бы рыба погибла, то сумма ущерба государству превысила бы десять миллионов рублей. Также за этот период завели более 40 дел об административных правонарушениях.

Ранее в Таганрогском заливе прошел рейдовый сбор пограничной охраны службы ФСБ России по противодействию браконьерству и террористам. Здесь же прошли боевые стрельбы.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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