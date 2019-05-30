Застройщик получил шесть лет колонии в Таганроге за аферы на 24 млн руб

В 2014 году компания «СИМ» заключила с администрацией муниципальный контракт на строительство домов для сирот. Субподрядчиком стала организация «Таганрогстройреконструкция», директором которой выступал осужденный. Он получил 21,1 миллиона рублей, но работы выполнил только на 7,7 миллиона, присвоив остальные деньги себе.