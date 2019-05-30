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Застройщик получил шесть лет колонии в Таганроге за аферы на 24 млн руб

30 мая 2019, 11:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил к шести годам колонии застройщика, совершившего многомиллионную аферу, сообщается на сайте суда.

В 2014 году компания «СИМ» заключила с администрацией муниципальный контракт на строительство домов для сирот. Субподрядчиком стала организация «Таганрогстройреконструкция», директором которой выступал осужденный. Он получил 21,1 миллиона рублей, но работы выполнил только на 7,7 миллиона, присвоив остальные деньги себе.

После этого злоумышленник занимался строительством детского сада в Таганроге и поручил подчиненному сделать фиктивные акты о приемке якобы выполненных работ. Документы отдали генподрядчику, они были подписаны.

«Сумма невыполненных работ составила 11,2 миллиона рублей. Обвиняемый признал вину частично и не согласился с суммой ущерба», — пояснили в суде.

Суд приговорил мужчину к шести годам заключения в колонии общего режима.

Ранее компанию «МГ-Девелопмент», являющуюся застройщиком жилого комплекса «Европейский» в Новочеркасске, добавили в негативный список налоговой из-за долгов.

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