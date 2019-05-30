Жительницу Шахт осудили за мошенничество при получении маткапитала

Женщина передала в управление пенсионного фонда города документы, в которых была недостоверная информация. Ей перечислили более 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.
«Оказалось, что по указанному адресу находился разрушенный дом, жить в котором было нельзя. Жительница Шахт не исполнила обязанность по оформлению права собственности на квартиру в общую собственность детей», — пояснили в прокуратуре.
Кроме того, деньги фигурантка потратила на себя, жилищные условия она не улучшала. После этого по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Шахтинский городской суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы ущерба.
Ранее в Ростове задержали директора строительной компании за крупную аферу при капитальном ремонте дома.