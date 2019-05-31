При помощи «ГАЗелей» будут увеличивать продолжительность жизни в Ростовской области

В области приобрели 51 новый автомобиль «ГАЗель», из которых 38 единиц — техника малой вместимости. Машины будут доставлять лиц пожилого возраста из самых отдаленных населенных пунктов в больницы, а остальные 13 будут работать в «Социальном такси». Проект социального такси действует в области с 2014 года, ежегодно услугами службы пользуются около двух тысяч человек.