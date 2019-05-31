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При помощи «ГАЗелей» будут увеличивать продолжительность жизни в Ростовской области

31 мая 2019, 08:11
Фото: donland.ru
Увеличить продолжительность жизни населения Ростовской области помогут новые «ГАЗели», сообщило региональное правительство.

В области приобрели 51 новый автомобиль «ГАЗель», из которых 38 единиц — техника малой вместимости. Машины будут доставлять лиц пожилого возраста из самых отдаленных населенных пунктов в больницы, а остальные 13 будут работать в «Социальном такси». Проект социального такси действует в области с 2014 года, ежегодно услугами службы пользуются около двух тысяч человек.

Отмечается, что автомобили приобрели в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Напомним, на реализацию нацпроекта «Демография» в Ростовской области до 2024 года потратят 38 миллиардов рублей.

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