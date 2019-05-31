Проезд закроют на Металлургической в Ростове

Ограничения будут действовать с 20 июня по 1 августа. Это коснется участка от улицы Мира до Образцовой.
Проезд перекроют для проведения работ по ремонту дороги.
Ранее до конца лета ввели ограничения на всей территории региона, которые коснулись водителей грузовиков. Им нельзя в жаркую погоду передвигаться по федеральным дорогам, это должно помочь сохранить асфальт.
Также в Ростове ограничат проезд в части улицы Нариманова из-за работ по реконструкции. Ограничения будут действовать с 20 июня по 31 августа.
Также до конца лета перекроют проезд в части улицы Лермонтовской от проспекта Буденновский до дома № 48 по Лермонтовской. Проезд перекроют с 1 июля до 31 августа.