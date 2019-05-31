В 7-8 раз отличаются тарифы на воду в разных городах Ростовской области

Происходит это из-за того, что большинство организаций коммунального комплекса Ростовской области работает вне правового поля и не имеет перспектив на развитие. В такой ситуации абоненты не могут рассчитывать на адекватную тарифную политику. Из действующих 163 водоканалов Ростовской области инвестиционные программы имеют только три.