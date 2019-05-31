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Posted 31 мая 2019, 07:14

Published 31 мая 2019, 07:14

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

В 7-8 раз отличаются тарифы на воду в разных городах Ростовской области

31 мая 2019, 07:14
В городах Ростовской области тарифы на воду могут отличаться в 7-8 раз, сообщила пресс-служба региональной Торгово-промышленной палаты.

Происходит это из-за того, что большинство организаций коммунального комплекса Ростовской области работает вне правового поля и не имеет перспектив на развитие. В такой ситуации абоненты не могут рассчитывать на адекватную тарифную политику. Из действующих 163 водоканалов Ростовской области инвестиционные программы имеют только три.

Для исправления ситуации необходимо разработать схемы водоснабжения и водоотведения, включающие программы развития, источники финансирования, согласование с градостроительным зонированием. Инициатором таких разработок должны выступать органы местного самоуправления, которые средств на указанные цели в настоящее время в свои бюджеты не закладывают.

Отмечается, что ТПП Ростовской области будет рекомендовать региональному министерству ЖКХ инициировать процесс корректировки схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения во всех муниципальных образованиях в 2020–2021 годах. Кроме того, планируется создание «Дорожной карты» корректировки схем с обучением, финансированием и методическим обеспечением процесса их разработки.

Напомним, в Ростове предложили снизить тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий.

#Экономика#Новости
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