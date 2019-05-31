В Таганроге на Чехова забил очередной коммунальный фонтан

На выложенном видео хорошо видно, что от бьющей из-под крышки канализационного люка воды на проезжей части успела образоваться большая лужа. «Сезон фонтанов открыт», — сообщил автор видео.
Пользователи не упустили случая пошутить. «Так вроде сразу предупреждали про плавающие люки», — написал один из комментаторов. По сообщениям местных СМИ, причиной коммунального фонтана стал сброс гидранта из-за проводимых на улице Чехова аварийно-восстановительных работ.
Напомним, о возможном появлении новых коммунальных фонтанов из-за гидравлических испытаний тепловых сетей предупредили жителей Ростова.