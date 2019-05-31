Заместители губернатора Ростовской области раскрыли свои доходы

Заместитель Вадим Артемов задекларировал доход в 3,2 миллиона рублей, в собственности у него оказались гараж и квартира в 97,5 квадратных метров. Также у чиновника есть машина Toyota Land Cruiser 100, его супруга за этот период заработала 223 тысячи рублей. В собственности у нее находятся здание, две квартиры, дом и участок земли.
Примерно такой же доход оказался у Сергея Бондарева, который заработал чуть более 3,2 миллиона. У него есть катер и Mercedes Benz GLS 350d. Также он владеет жилым домом на 596 «квадратов» и земельным участком.
Чуть больше заработал Сергей Гончаров — 3,3 миллиона рублей, из недвижимости у него есть только жилой дом и в пользовании находятся несколько участков. Из транспорта он владеет прицепом. Зато у его супруги есть машины Nissan Note, MercedesBenz C 200, несколько участков, два сарая, квартира и дом.
Заместитель Игорь Гуськов задекларировал доход 3,5 миллиона рублей, а его жена — 676 тысяч. У них нет транспорта, но есть летняя кухня, земельный участок и квартира.
Почти 6 миллионов рублей заработала за год семья Михаила Корнеева. У нее имеются два здания, две квартиры, земельные участки, а также автомобиль Lexus 200.
Более 3,5 миллиона рублей составил заработок Михаила Тихонова, он задекларировал автомобиль MercedesBenz GLC 300. Доход Юрия Молодченко, который ушел со своего поста, достиг 3,7 миллиона рублей, его супруга заработала 3,1 миллиона.
До этого RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона