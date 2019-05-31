Заместители губернатора Ростовской области раскрыли свои доходы

Чуть больше заработал Сергей Гончаров — 3,3 миллиона рублей, из недвижимости у него есть только жилой дом и в пользовании находятся несколько участков. Из транспорта он владеет прицепом. Зато у его супруги есть машины Nissan Note, MercedesBenz C 200, несколько участков, два сарая, квартира и дом.