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Лишившие 11 человек машин мошенники в Ростове заработали 1 млн руб

1 июня 2019, 09:33
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали двоих местных жителей, которые обманывали продавцов автомобилей, сообщили в региональном УМВД.

Жители Ставропольского края и Ростовской области в текущем году звонили по объявлениям о продаже подержанных автомобилей и договаривались с владельцами о встрече. Они уговаривали продавцов отдать транспорт в рассрочку без первоначального взноса.

«Один из фигурантов показывал фальшивое удостоверение пенсионера МВД. Подозреваемые обещали отдать деньги через неделю и уезжали на новом автомобиле», — сказано в сообщении.

Отмечается, что владельцы машин больше не могли связаться с покупателями. В дальнейшем автомобили шли на металлолом или на запчасти.

Мужчин задержали, когда они находились в одном из похищенных автомобилей. У них обнаружили поддельные паспорт, пенсионное удостоверение и права.

Всего пострадавшими стали более 11 человек, размер ущерба превысил 1 миллион рублей. Ранее задержанные уже были судимы, сейчас они находятся под стражей.

По фактам мошенничеств завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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