Лишившие 11 человек машин мошенники в Ростове заработали 1 млн руб

Жители Ставропольского края и Ростовской области в текущем году звонили по объявлениям о продаже подержанных автомобилей и договаривались с владельцами о встрече. Они уговаривали продавцов отдать транспорт в рассрочку без первоначального взноса.
«Один из фигурантов показывал фальшивое удостоверение пенсионера МВД. Подозреваемые обещали отдать деньги через неделю и уезжали на новом автомобиле», — сказано в сообщении.
Отмечается, что владельцы машин больше не могли связаться с покупателями. В дальнейшем автомобили шли на металлолом или на запчасти.
Мужчин задержали, когда они находились в одном из похищенных автомобилей. У них обнаружили поддельные паспорт, пенсионное удостоверение и права.
Всего пострадавшими стали более 11 человек, размер ущерба превысил 1 миллион рублей. Ранее задержанные уже были судимы, сейчас они находятся под стражей.
По фактам мошенничеств завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.