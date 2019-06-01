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Массовые отключения света пройдут в Ростове в начале лета

1 июня 2019, 10:24
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в начале лета пройдут отключения света, которые затронут множество улиц, сообщили в «Донэнерго».

Так, 3 июня электричества не будет на улицах Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, Владиленская. Также свет отключат в переулках Рационализаторский, Норильский, Боковский, Майкопский, Силикатный.

На следующий день света не будет по улицам Тракторная, Борисоглебская, Иловайская, 2-й Пятилетка, переулкам Технологический, Экскаваторный, Курильский.

Электричества не будет 5 июня на улицах Зорге, Содружества, Большая Садовая, Максима Горького, Пушкинская, в переулке Крепостной. Кроме того, 6 числа обесточат улицу Зорге.

В это время пройдут технические работы на электросетях.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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