Массовые отключения света пройдут в Ростове в начале лета

Так, 3 июня электричества не будет на улицах Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская, Владиленская. Также свет отключат в переулках Рационализаторский, Норильский, Боковский, Майкопский, Силикатный.