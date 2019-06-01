Новые правила проезда по соцкартам утвердили в Ростовской области

Льготникам Ростовской агломерации будут выдавать соцкарты, которыми можно воспользоваться для оплаты проезда в Ростове. Губернатор подписал распоряжение о расширении географии их использования.
«Пилотный проект в донской столице оказался востребованным, поэтому электронная система учета будет введена для льготников, зарегистрированных по месту жительства в Ростовской агломерации и осуществляющих поездки в Ростове», — рассказал Голубев.
Отмечается, что это в том числе коснется жителей Азова, Батайска, Новочеркасска и нескольких районов. Социальная карта будет действовать по всему региону.
Ранее картой пользовались льготники, зарегистрированные в Ростове.