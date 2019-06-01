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Новые правила проезда по соцкартам утвердили в Ростовской области

1 июня 2019, 08:28
Фото: pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев утвердил новые правила проезда по социальным картам для льготников, сообщает правительство региона.

Льготникам Ростовской агломерации будут выдавать соцкарты, которыми можно воспользоваться для оплаты проезда в Ростове. Губернатор подписал распоряжение о расширении географии их использования.

«Пилотный проект в донской столице оказался востребованным, поэтому электронная система учета будет введена для льготников, зарегистрированных по месту жительства в Ростовской агломерации и осуществляющих поездки в Ростове», — рассказал Голубев.

Отмечается, что это в том числе коснется жителей Азова, Батайска, Новочеркасска и нескольких районов. Социальная карта будет действовать по всему региону.

Ранее картой пользовались льготники, зарегистрированные в Ростове.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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