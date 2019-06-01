Трое пострадали при взрыве в гараже в Ростове

Происшествие случилось на улице Сливовой в садовом товариществе «Дружба» в 11.40 мск. Здесь во время проведения сварочных работ произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости.
«Пожара из-за взрыва не произошло, но пострадали три человека. Гараж остался целым», — рассказали в управлении.
На место происшествия выезжали восемь специалистов, они использовали две единицы техники.
Напомним, что 23 мая в ростовском аэропорту Платов эвакуировали персонал и пассажиров из-за сообщения об угрозе взрыва. Несколько рейсов были задержаны в связи с ЧП, ничего опасного найдено не было.