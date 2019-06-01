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Трое пострадали при взрыве в гараже в Ростове

1 июня 2019, 10:16
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в субботу произошел взрыв в одном из гаражей, несколько человек пострадали, рассказали в региональном УМЧС.

Происшествие случилось на улице Сливовой в садовом товариществе «Дружба» в 11.40 мск. Здесь во время проведения сварочных работ произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости.

«Пожара из-за взрыва не произошло, но пострадали три человека. Гараж остался целым», — рассказали в управлении.

На место происшествия выезжали восемь специалистов, они использовали две единицы техники.

Напомним, что 23 мая в ростовском аэропорту Платов эвакуировали персонал и пассажиров из-за сообщения об угрозе взрыва. Несколько рейсов были задержаны в связи с ЧП, ничего опасного найдено не было.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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