Более 500 тонн мусора собрали во время субботника в Ростове

Уборка территорий прошла в субботу, в ней поучаствовали представители районных администраций, предприятий, управляющих компаний, а также местные жители. Всего к субботнику присоединились около трех тысяч человек.
"В работах задействовали 96 единиц техники. Активисты собрали и вывезли 502 тонны отходов", - пояснили в администрации.
В том числе участники очистили Северное и Братское кладбища, привели в порядок памятник «Аллея героев», мемориалы и места воинских захоронений. Также работы прошли на улицах Космонавтов, Кручинина, Желябова, Локомотивная.
Кроме того, мусор убрали с острова Зеленый и из Комсомольского сквера.