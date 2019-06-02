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Более 500 тонн мусора собрали во время субботника в Ростове

2 июня 2019, 13:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону состоялся общегородской субботник, на котором собрали и вывезли свыше 500 тонн отходов, сообщили в городской администрации.

Уборка территорий прошла в субботу, в ней поучаствовали представители районных администраций, предприятий, управляющих компаний, а также местные жители. Всего к субботнику присоединились около трех тысяч человек.

"В работах задействовали 96 единиц техники. Активисты собрали и вывезли 502 тонны отходов", - пояснили в администрации.

В том числе участники очистили Северное и Братское кладбища, привели в порядок памятник «Аллея героев», мемориалы и места воинских захоронений. Также работы прошли на улицах Космонавтов, Кручинина, Желябова, Локомотивная.

Кроме того, мусор убрали с острова Зеленый и из Комсомольского сквера.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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