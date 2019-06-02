Компания-банкрот Вадима Ванеева задолжала налоговой 46 млн рублей

ООО «Мишель-Алко» было зарегистрировано в 1999 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. При выручке от продаж в 1,7 миллиарда рублей в 2017 году убыток компании достиг 176,4 миллиона рублей. Предприятие принадлежало Вадиму Ванееву, который в 2018 году был отстранен от управления компанией «Евродон», а в начале 2019 года лишился пакета акций на предприятии.