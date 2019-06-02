Компания-банкрот Вадима Ванеева задолжала налоговой 46 млн рублей

Заявление об установлении размера требований кредиторов Ростова-на-Дону принято Арбитражным судом региона 30 мая. Областная налоговая утверждает, что компания некогда крупного бизнесмена Вадима Ванеева «Мишель-Алко», задолжала ФНС более 46 миллионов рублей.
«В арбитражный суд поступило заявление ФНС России в лице Управления ФНС России по Ростовской области о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 46 017 864,02 руб., в том числе 1 186 586,48 руб. во вторую очередь, 44 831 277,54 руб. в третью очередь», - говорится в определении.
Заявление ФНС принято к производству. Судебное заседание по проверке обоснованности заявленных требований назначено на 9 июля.
Напомним, «Мишель-Алко» признали банкротом в апреле. Иск с требованием признать банкротом компанию «Мишель-Алко» подал Старооскольский ликеро-водочный завод «Люкс», перед которым у предприятия Вадима Ванеева образовался долг в размере 407,9 тысячи рублей по договору поставки.
При этом ранее владелец компании Вадим Ванеев сам подавал иск о банкротстве ООО «Мишель-Алко».
ООО «Мишель-Алко» было зарегистрировано в 1999 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. При выручке от продаж в 1,7 миллиарда рублей в 2017 году убыток компании достиг 176,4 миллиона рублей. Предприятие принадлежало Вадиму Ванееву, который в 2018 году был отстранен от управления компанией «Евродон», а в начале 2019 года лишился пакета акций на предприятии.