Пеликана-инвалида выгуливают в парке Революции в Ростове

Выяснилось, что пеликана по парку выгуливают в свободное от работы время сердобольные сотрудники трогательного зоопарка. Они пояснили, что самку пеликана зовут Пиля и она не может летать, поскольку является инвалидом. Также девочка-пеликан не может есть и пить самостоятельно. Поэтому сотрудники зоопарка поят ее из бутылочки и кормят дважды в день морской рыбой, открывая клюв. Рыбу специально привозят для Пили, потому что речная рыба для нее не подходит, кости могут поцарапать горло птице.