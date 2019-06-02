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Пеликана-инвалида выгуливают в парке Революции в Ростове

2 июня 2019, 10:59
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону с удивлением обнаружили в фонтане в парке Революции настоящего пеликана, фото опубликовали в социальных сетях.

Выяснилось, что пеликана по парку выгуливают в свободное от работы время сердобольные сотрудники трогательного зоопарка. Они пояснили, что самку пеликана зовут Пиля и она не может летать, поскольку является инвалидом. Также девочка-пеликан не может есть и пить самостоятельно. Поэтому сотрудники зоопарка поят ее из бутылочки и кормят дважды в день морской рыбой, открывая клюв. Рыбу специально привозят для Пили, потому что речная рыба для нее не подходит, кости могут поцарапать горло птице.

Пеликана в 2017 году в трогательный зоопарк принес дальнобойщик, который подобрал сбитую птицу на трассе. Сейчас у пеликана появилась «подруга» свинка Настя.

В трогательном зоопарке для Пили очень мало место и ей там негде плавать, поэтому сотрудники выводят ее на прогулку. Гулять она ходит сама, однако птицу все время кто-то сопровождает. Для пеликана нужен каркасный детский бассейн с лесенкой, которого в зоопарке нет. «Если кто-то может подарить такой, обратитесь пожалуйста в трогательный зоопарк», — написали сотрудники учреждения.

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#Новости#Общество
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