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Две недели в Ростове будут отключать электричество

3 июня 2019, 13:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону до 14 июня будут проходить отключения света, которые затронут несколько улиц, рассказали в городской администрации.

Во вторник электричества не будет на улицах Жданова, Мачтовая, Жукова, в переулке Гарнизонный. В среду это коснется улицы Еременко, в четверг и пятницу — Жукова, Жданова.

Кроме того, 10 числа ограничения будут действовать на Еременко и Жданова, 11 июня — на Солженицына, Жданова и Еременко. Без света улица Жданова также останется 13 июня, Еременко — 14 числа. В это время пройдут технические работы по обслуживанию оборудования.

Кроме того, в Ростове 240 домов остаются без горячей воды. Одной из причин стали дефекты на тепловых сетях.

Под ограничения попали жильцы улиц Базарная, Ленина, Пескова, Содружества, переулка Университетский. Водоснабжение должны восстановить в понедельник.

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