Две недели в Ростове будут отключать электричество

Во вторник электричества не будет на улицах Жданова, Мачтовая, Жукова, в переулке Гарнизонный. В среду это коснется улицы Еременко, в четверг и пятницу — Жукова, Жданова.
Кроме того, 10 числа ограничения будут действовать на Еременко и Жданова, 11 июня — на Солженицына, Жданова и Еременко. Без света улица Жданова также останется 13 июня, Еременко — 14 числа. В это время пройдут технические работы по обслуживанию оборудования.
Кроме того, в Ростове 240 домов остаются без горячей воды. Одной из причин стали дефекты на тепловых сетях.
Под ограничения попали жильцы улиц Базарная, Ленина, Пескова, Содружества, переулка Университетский. Водоснабжение должны восстановить в понедельник.