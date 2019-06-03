Две недели в Ростове будут отключать электричество

Кроме того, 10 числа ограничения будут действовать на Еременко и Жданова, 11 июня — на Солженицына, Жданова и Еременко. Без света улица Жданова также останется 13 июня, Еременко — 14 числа. В это время пройдут технические работы по обслуживанию оборудования.